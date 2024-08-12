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Dehşete düşüren görüntüler! Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere attı

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#Konya#Konya Haberleri#Çocuk
Dehşete düşüren görüntüler Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 14:43

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.

Dehşete düşüren görüntüler Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere attı

Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Dehşete düşüren görüntüler Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere attı

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#Konya#Konya Haberleri#Çocuk

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