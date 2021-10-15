Dehşete düşüren görüntü! Kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Oktay: Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Oktay: Aslan payını eğitime ayırıyoruz#Fuat Oktay
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Ortalığı birbirine kattı Başına silah dayadı, otomobil gasp ettiOrtalığı birbirine kattı! Başına silah dayadı, otomobil gasp etti#İstanbul
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Türkiyeyi bekleyen tehlike ‘20-30 milyonu bulacak...’Türkiye'yi bekleyen tehlike! ‘20-30 milyonu bulacak...’#Göç
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
HABERLERGündem Haberleri

Dehşete düşüren görüntü! Kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

#Eskişehir#Darp#Kadına Şiddet

Eskişehir'de T.Y. (38), sevgilisi B.G.’yi (35) aralarında çıkan tartışma nedeniyle sokak ortasında dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.’nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y., sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı.

Dehşete düşüren görüntü Kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.’nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dehşete düşüren görüntü Kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.’nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.

Dehşete düşüren görüntü Kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

İlgili Haberler:

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttıHenüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sıradaPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Darp#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!