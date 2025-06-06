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Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı! Daire sakini: Birini öldürdüler sandım

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#Kurban Bayramı#Kurban Kanı#Kanalizasyon
Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 16:43

İstanbul’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde dehşete düşüren görüntüler geldi. Kaçak kurban kesimi nedeniyle kanalizasyondan gelen kan, 2 dairenin içine dolarken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evini kan basan Burhan Karaman, "En az şu an 150 bin lira civarı zararım var. Eşyalarım hala kan içinde, birini öldürdüler sandım." dedi.

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 İstanbul - Gaziosmanpaşa'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kanalizasyondan gelen kurban kanı 2 dairenin içine doldu. Bahçenin su giderinden ve tuvalet giderinden taşan kan nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım

2 DAİREYİ KURBAN KANI BASTI

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin altı 1'inci katındaki 2 daire, bahçenin su giderinden ve dairelerdeki tuvaletlerin giderinden gelen kanlı su ile doldu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde, sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu tespit edildi.

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Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım

SEBEBİ KAÇAK KURBAN KESİMİ

Apartman girişindeki rögar kapağını açarak gerekli işlemleri yapan İSKİ ekipleri, tıkanıklığı giderdi. Ev sahipleri şikayetçi olurken, kanın kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karıştığı belirtildi.

Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım

“TUVALETTEN LAĞIM GİBİ AKTI”

Daha yeni evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyleyen daire sakini Hasan Kurban, "Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Annemin yanına gidecektik, gidemedik. Her yer kan içinde, rezillik. Sabah 09.00'dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. İSKİ 2-3 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsini attık" dedi.

Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım

“KORKTUM, BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER SANDIM”

Diğer dairede yaşayan Burhan Karaman ise, "En az şu an 150 bin lira civarı zararım var. Eşyalarım hala kan içinde. Halı, havlu, yatak, hepsini attım. Sabah gördüğümde korktum. 'Birini mi öldürdüler?' diye düşündüm. Kurban kesmişler" dedi.

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Dehşete düşüren görüntü, iki evi kurban kanı bastı Daire sakini: Birini öldürdüler sandım


 

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#Kurban Bayramı#Kurban Kanı#Kanalizasyon

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