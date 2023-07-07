×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dehşete düşüren görüntü! Ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı

Güncelleme Tarihi:

#Köpek#Karasu#Sakarya
Dehşete düşüren görüntü Ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 22:09

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, Karasu'da meydana geldi. İddiaya göre, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. M.O. isimli şahıs, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe gözünü bile kırpmadan bir şarjör mermiyi boşalttı. Dehşete düşüren görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin adli süreç başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Karasu#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık