×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 16 yaşındaki genç vahşice katledildi

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Cinayet#Döner Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 11:27

Küçükçekmece’de motosiklet tamiri tartışmasında arkadaşları tarafından öldürülen Yusuf Demirci (16)'ye döner bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 6 Temmuz'da gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci’den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı.

Arkadaşı Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki genç vahşice katledildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Demirci'yi ambulans ile hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

YERE DÜŞTÜ, DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta bekleyen şüphelilerin Demirci'yi darbettiği ve yere düştükten sonra bir kişinin döner bıçağı ile saldırdığı görülüyor.

Gözden KaçmasınAdanada gençlere işkence eden caninin yeni görüntüler çıktı: 68 yaşındaki adamı da dövmüşAdana'da gençlere işkence eden caninin yeni görüntüler çıktı: 68 yaşındaki adamı da dövmüş!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Cinayet#Döner Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!