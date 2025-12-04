Dehşet zinciri... Önce anne ve oğlunu ardından büfeciyi öldürdü

Haberin Devamı

Mersin’in Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki apartmanda oturan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25), dün 10.00 sıralarında alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp taksiye binen Mustafa T., Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkândan ayrılmak isteyen Mustafa T.’ye, büfeci Ahmet Turgut aldıklarının parasını vermediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., üzerindeki tabancayı çekip Ahmet Turgut’u da vurdu. Turgut, işyeri önünde kanlar içinde yere yığılırken, sokakta bekleyen taksiye de ateş eden Mustafa T. koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remziye Kaya ve oğlu Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekibi, büfeci Ahmet Turgut’un da hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSE DE DİRENDİ

Bölgeyi abluka altına alan polis, kaçan Mustafa T.’ye ‘Teslim ol’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak olayda kullandığı tabancayla birlikte yaralı olarak yakalandı. Yaralı Mustafa T. polis nezaretinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Saldırgan, tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

3 kişiyi tabancayla öldüren Mustafa T.’nin polis tarafından yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde teslim olmakta direnen Mustafa T.’nin, polis tarafından vurulduğu anlar yer aldı. Caddede yaralı halde kaçmak isteyen Mustafa T.’yi, ekiplerin yere yatırarak gözaltına aldığı görüldü.