‘Dehşet villası’ aranacak

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İSTANBUL’da iddiaya göre, Sırp Kavacki çetesi, Skaljeri çetesinin liderlerinden Karadağ asıllı Risto Mijanovic’i 11 Eylül 2020’de Uskumruköy’deki bir restorana çağırarak buradan kaçırdı. Mijanovic’i, Zeljko Bojanic’e ait villaya götürüp ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını bantladıktan sonra öldürdü.

İddianamede, Risto Mijanovic’e işkence yapılırken çekilen fotoğraflar da yer aldı.

‘DEPO YAPIYORUZ’ KAMUFLAJI

İddianamede, şüphelilerin Mijanovic’i öldürüldükten sonra villanın bahçesine gömdükleri, delilleri ve izleri yok etmek için depo yapmak bahanesiyle kazı yaparak cesedi başka bir yere götürdükleri öne sürüldü. Başsavcılık Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic’e ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıl hapis, Hakan Kaptan’a 6 yıl, Zeljko Bojanic’e ise 11 yıl hapis cezası istedi.

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Zeljko Bojanic’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, Risto Mijanovic’ın işkence edilerek öldürüldüğü öne sürülen villada keşif yapılmasını kararlaştırdı.