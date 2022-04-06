Dehşet saçtı... 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını bıçakladı

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Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abdurrezzak A. akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Şahıs burada eski eşi Meral D. (39) ve 10 gün önce evlendiği kocası Erden F. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanında bulunan 2 çocuğunu komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Ardından eski koca, elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Komşuların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Meral D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Abdurrezzak A.’yı ise olay yerinde gözaltına aldı. Polisin yaşanan olayla ilgili incelemesi devam ediyor.