Dehşet saçmıştı! Böyle gözaltına alındı...

Eşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı bulunan İ.S., annesi ve dayısını yaraladıktan sonra olay yerine gelen polis ve bekçilere av tüfeğiyle ateş açtı. Zanlının yaraladığı 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bekçilerden birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın meydana geldiği mahalleye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, zanlıyı gözaltına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Polislerin şahsa ‘silahını bırak, teslim ol, yat yere’ dediği anlar görüntülere yansıdı. Dakikalar süren bağrışmaların ardından zanlının olayda kullandığı av tüfeğine el koyulması da vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Güçlükle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.