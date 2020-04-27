Dehşet saçan baba, oğul ve damatları hakkında önemli gelişme!

Olay, Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında bir iş hanında yaşandı. İddiya göre Aydın Aktaş, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait iş yerine gitti. İş yerinde Aktaş, Beran'a damadından alacağı olduğunu söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya Beran'ın oğlu Kadir Beran (35), damadı Cengiz Beran ile Aydın Aktaş'ın oğlu Kaan Aktaş ve yakını Yusuf Gökçe de dahil oldu. Cengiz Beran ve Kadir Beran, tabancayla Aydın Aktaş ve oğlu ile yakınına ateş etti. Yaralanan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Aktaş, kurtarılamadı.

Olaydan sonra gözaltına alınarak Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Murat Beran ve Kadir Beran ile akrabaları olan damatları Cengiz Beran, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, baba-oğul ve damatları hakkında Aydın Aktaş'ı 'kasten öldürmek', Kaan Aktaş ile Yusuf Gökçe'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanması önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.