Dehşet oteli

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İzmir Bayındır’da yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş (34), 21 Haziran’da Konak ilçesine bağlı Basmene semtine giderek akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4’ü ile otele yerleşti. Uğraş, ifadesine göre, akşam marketten aldığı kek ve ton balığını çocuklarıyla otel odasında yedikten sonra uyudu. Ama sabah mide bulantısıyla uyandı. Çocuklarından 12 yaşındaki Handan ve 14 yaşındaki Ege sabah saatlerinde kustu. Ama annelerine göre, durumları kötü değildi. Gönül Uğraş, Handan ve Ege’yi otel odasında bırakarak diğer iki çocuğunu alıp hastaneye gitti. Tedavileri bitince Gönül Uğraş hâlâ kendisine tam olarak gelemediği için ağabeyinin evine geçti.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Ege ve Handan ise otelde kalmaya devam ediyordu. Bir ara Ege öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş kata inip odasına geri döndü. Durumdan şüphelenen resepsiyon görevlisi Z.Ö., gece 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş Ailesi’nin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş’ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.’nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele giden sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, diğer iki çocuğuyla ortadan kaybolan Gönül Uğraş’ı bulmak için hareketi geçti. Ağabeyinin evinde olduğu belirlenen Uğraş, polis ekibi tarafından emniyete götürüldü.

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Uğraş ifadesinde “Hastanedeki Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim” dedi. Z.Ö. ve Gönül Uğraş, ifadelerindensonra serbest bırakıldı. İki kardeşin kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adi Tıp Kurumunda gerçekleşecek otopsinin sonucuna göre belli olacak.