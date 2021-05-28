Dehşet görüntü! Acil servis önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı

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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokak ile 7020 sokak birleşiminde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile gezen H.A. ve akrabası Ş.A., sokakta duran Muhammet D.'nin yanına geldi. H.A. ile Muhammet D. konuştuğu sırada, iddiaya göre Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokundu ve motosiklet hareket etti. Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterince tartışma çıktı.

Gerginliğin artmasıyla H.A., belinden çıkarttığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ve akrabası Ş.A. olay yerinden kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 SAAT SONRA ACİL SERVİS ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Muhammet D.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından olayı duyan yakınları hastaneye geldi. Tedavisi sonrası akrabaları ile hastaneden ayrılmak üzere olan Muhammet D., bu kez de saat 02.10 sıralarında ikinci saldırıya uğradı. Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı.

Film sahnelerini aratmayan saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan ve güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı.

Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Yaralılardan Soner Kaymaz, ilk tedavisinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başını sıyırıp geçen kurşunla şans eseri hafif yaralanan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Özel hastanede tedavisi süren güvenlik amiri Kayhan Doğan, güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık ve Muhammet D.'nin akrabası Nurettin Kaymaz'ın da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası polis, hastanenin bulunduğu 1825 sokakta inceleme yaptı. Hastanenin camlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana gelen olay sonrası polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, motosikletli saldırganlar H.A. ve Ş.A.'nın hastane önünde bekleyenlere ateş açtığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile ilerleyen saldırganlar acil servis önünde bekleyen kişilere ardı ardına ateş açıyor. Rastgele açılan ateş sonucunda, acil servis önünde bulunan kişiler can havli ile kaçmaya çalışken, kurşunların isabet ettiği kişiler yere yığılıyor. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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