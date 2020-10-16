MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDehşet evi! Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
GeriGündem Dehşet evi! Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 00:34 | Son Güncelleme:

Dehşet evi! Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı annesi Melek Bulut’u (76) ziyaret etmek için evine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Bulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayı duyan Bulut’un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet evi Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle