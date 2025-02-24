Dehşet evi... Kocasını katletti

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KONYA Selçuklu’daki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairesine dün 01.30 sıralarında alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş (36) ile eşi Şerife Çeliktaş (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şerife Çeliktaş gözaltına alındı. Ömer Çeliktaş’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

OLAY SIRASINDA KIZLARI ODASINDAYDI

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Çeliktaş’ın tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Çeliktaş’ın gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Çeliktaş’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Şerife Çeliktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.