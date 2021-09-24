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Dehşet evi! Kediyi boyayıp cama astı

#Dehşet Evi#Şişli#Kader K
Dehşet evi Kediyi boyayıp cama astı

İstanbul Şişli’de Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak’ta yaşayanların iddiasına göre, Kader K.’nın (46) çocukluğu Kurtuluş’ta geçti. Babası 2005’te emekli olduktan sonra ailece İzmir’e taşındılar. Ancak Kader K. eylül ayı başında yıllardır kapalı olan evlerine döndü. Kader K. birkaç gün sonra evinin cam ve çerçevelerini kırdı, evi yakmaya kalktı. İşyerlerine giren Kader K. elindeki bıçakla tehditler savurup istediği şeyi para vermeden alıp gitmeye başladı.

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Dehşet evi Kediyi boyayıp cama astı

Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL- 13 Eylül’de Kader K.’nın evinin demirlerine sarıya boyanmış ölü bir kedi asılmıştı. Kader K. kendisine tepki gösteren mahalleliyi tehdit etti, “Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız” diye yanıt verdi. Mahalleli Kader K.’nın tedavi edilmesi için kendi aralarında imza toplayıp kaymakamlığa başvurdu. 10 yıldır Kurtuluş’ta oturan esnaf Özge Çetinkaya yaşananları şöyle anlattı: “Geçen hafta cumartesi günü iki kadın benim dükkânıma geldi, gözleri yaşlı neredeyse ağlayacaklar ve koştura koştura gelmişler, ‘Sizin kedinizi bir kadın arka evde öldürmek üzere, zor elinden aldık, kedi kaçtı’ dedi. Ama bizim kedi yatıyordu dükkânda. Bana ‘Bu kadın zaten kedileri kesip yiyor’ dediler. Ben şoka girdim. Ertesi gün birkaç kişi organize olduk, sokağa gittik. Kadının evinin fotoğraflarını çektik. Ev ev değil, birkaç tane testere bulduk, onları aldık. Çekiçler vardı, onları aldık. Müdahale etmeye çalışanlara bıçakla saldırmaya çalışıyor.”


GÖZALTINA ALINDI

Kader K. komşuların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 46 yaşındaki Kader K.’ya ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Dehşet Evi#Şişli#Kader K