Dehşet evi! İkinci eşinin de canına kıydı... Son paylaşımı kan dondurdu

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Yenimahalle’de meydana gelen olayda Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçükyılmaz yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından Küçükyılmaz ve Çetinkök'ün cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, evinin üzerinde bulunan Çamdibi Dere mevkiinde saklandığını tespit etti. Titiz yürütülen çalışma ile kıstırılan şüpheli polis ekiplerini görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Kurşunları bitmek üzere olan zanlı yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Küçükyılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hasan Küçükyılmaz'ın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin “Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın” diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi. Zanlının 15 yıl önce ilk eşini öldürmekten hapse girdiği öğrenildi.

5 EYLÜL'DE HAYATTA OLMAYACAK!

Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerine yer verdi.