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Dehşet evi! Boşandığı eşi ve kızını canice katletti

#Erzurum#Cinayet#Erdal Kızıloğlu
Dehşet evi Boşandığı eşi ve kızını canice katletti

Erzurum’da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü.

Dehşet evi Boşandığı eşi ve kızını canice katletti

Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Dehşet evi Boşandığı eşi ve kızını canice katletti

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#Erzurum#Cinayet#Erdal Kızıloğlu

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