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Dehşet evi! 83 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Alzheimer
Dehşet evi 83 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 15:58

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan tartışmada eşi G.A.'nın (89) bıçakladığı Sıddıka Aysay (83) hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu iddia edilen G.A., gözaltına alındı.

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Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Sıddıka Aysay ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.A., eşini bıçakladı. Eve gelen G.A.'nın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyla hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen G.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Alzheimer

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