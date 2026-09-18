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Dehşet evi

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Adana
Dehşet evi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Enes D. , 1.5 ay önce boşandığı Kezban Kabukçu’yu tabancayla vurarak öldürüp, oğlu Yağız Ege D.’yi (13) ağır yaraladı. Katil ardından aynı silahla kendi yaşamına sona verdi. Yağız Ege’nin hayati tehlikesi sürüyor.

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Muğla Marmaris’te oturan ve iki çocukları olduğu öğrenilen uzman jandarma emeklisi Enes D. (49) ile Kezban Kabukçu (52), yaklaşık 1.5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, boşanmanın ardından oğlu Yağız Efe D.'yi (13) yanına alarak Adana Ceyhan’daki ablası Nermin K.'nin evine yerleşti. Enes D., eski eşi Kezban K. ile konuşmak üzere önceki gece Marmaris'ten Ceyhan'a geldi. İkili arasında Namık Kemal Mahallesi’ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YAĞIZ EGE’NİN DURUMU AĞIR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Enes D., belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ve oğlu Yağız Ege D.'yi vurdu. Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Enes D., tetiğe basarak silahı ateşledi. Bu sırada evde bulunan Kabukçu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kabukçu ve Enes D.'nin öldüğünü belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yağız Ege D., Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kezban Kabukçu ve Enes D.'nin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin arından otopsi için Adana Adli

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Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

 

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#Muğla#Marmaris#Adana

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