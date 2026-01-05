Dehşet evi

Haberin Devamı

Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), önceki gece, 3 katlı binanın 1’inci katındaki dairede henüz belirlemeyen nedenle eşi Songül Canatan (43) ile ilkokul 1. sınıf öğrencisi kızı Sena Canatan’ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Dün sabah saatlerinde dairenin kapısının açık olduğunu fark eden komşuları, şüphelenip durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis ve sağlık ekipleri, odada anne ve kızın kanlar içindeki cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara’da dün öğle saatlerinde polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan’ın ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, “Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Kadın da fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah balık avlamaya gitmiştim. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil” diye konuştu.