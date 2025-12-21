×
Dehşet evi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 07:00

Günlük kiralık dairede kalan Yavuz Akan ve Demet Altan başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cesetlerin yanında tabanca ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL Kadıköy’de, Yavuz Akan (47) ve Demet Altan (43) günlük kiralama şirketinden, Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katındaki daireyi 4 günlüğüne kiraladı. Dairenin sahibi sürenin dolması üzerine önceki akşam Yavuz Akan’ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi. Zili çalan daire sahibi kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve girdi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Yavuz Akan ve Demet Altan’ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polise bildirdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yavuz Akan ve Demet Altan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazelerin yanında tabanca bulundu. Öte yandan, evde yapılan aramada, Yavuz Akan’ın intihar notunun da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

