Dehşet evi... Derin dondurucuda 2 aylık bebek cesedi bulundu

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ANKARA’da yaklaşık 1 ay önce ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Gözde İ.’nin (31) yakınları, 23 Haziran’da Etimesgut’taki evinde temizlik yaparken derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri evde inceleme yaptı. 2 aylık olduğu düşünülen erkek bebek cesedi, incelemenin ardından ANKARA Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cezaevinde bulanan Gözde İ. ile bebekten alınan örnekle DNA testi yapıldı. DNA testinde Gözde İ.’nin, bebeğin annesi olduğu belirlendi.

‘ÜSTÜNE YATMIŞ OLABİLİRİM’

Gözde İ.’nin cezaevinde ifadesi alındı. Gözde İ. evlilik dışı birliktelikten hamile kaldığını, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve kilolu bir yapısı olduğu için kimsenin anlamadığını belirtti. Haziran 2024’de kendi imkânları ile doğum yaptığını ifade eden Gözde İ., bebeği emzirirken yorgunluktan uyuyakaldığını, 7-8 saat sonra uyandığında bebeğin morarmış ve nefessiz şekilde yattığını söyledi. Gözde İ. bu durumun kendisinin bebeğin üzerine yatmış olabileceği için gerçekleştiğini ileri sürdü. Gözde İ., evdeki buzdolabının bozulması üzerine yenisine eşyaları aktarırken bebeği sonradan birlikte yaşamaya başladığı ev arkadaşının da gördüğünü söyledi. Ev arkadaşına bebeği kimseye anlatmamasını söylediğini belirten Gözde İ., arkadaşının da ‘tamam’ demesi üzerine normal yaşantılarına devam ettiklerini anlattı. Gözde İ.’nin arkadaşı ve bebeğin babası olduğu düşünülen A. ise olaylardan haberi olduğu iddiasını kabul etmedi.