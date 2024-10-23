Dehşet evi

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Daha sonra Serdar Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplenin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile Ülfet Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serdar Aydın polis ekiplerince gözaltına alındı. Serdar Aydın’nın emniyetteki ifadesinde, “Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı” dediği belirtildi. ‘Tehdit’ ve ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen Serdar Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, “Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer” dedi. Serdar Aydın, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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