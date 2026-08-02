Dehşet dolu saniyeler kamerada! Yaralıları ezip olay yerinden kaçtı

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Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
KAPUTTAKİ ÇOCUĞU İNDİRDİKTEN SONRA KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı.
DURDURMAK İSTEYEN KİŞİYİ DE EZİYORDU
Otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
YARALILAR HASTANEDE
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.