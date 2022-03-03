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Dehşet defteri

#Murat Çakıcı#Doğalgaz#Patlama
Dehşet defteri

Ailesinin oturduğu evin pencerelerini bantladıktan sonra doğalgaz borusunu keserek patlatan Murat Çakıcı’nın kuzeni duruşmadaki ifadesinde, “Yangından sonra Murat’a ait bir defter bulduk. Her bir sayfaya bizim için ayrı bir ölüm şekli yazmış” dedi.

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İstanbul Bağcılar’daki bir binada 14 Kasım 2021 günü büyük bir patlama meydana geldi. Duvarları yıkılan evde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan araştırmada, kepçe operatörü Murat Çakıcı’nın (31) yaşadığı evin doğalgaz borusunun kesik, camların da bantlanmış olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Çakıcı suçlamaları reddetti. Tutuklanan Çakıcı hakkında ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NASIL ÖLDÜRECEĞİNİ YAZMIŞ

Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren Murat Çakıcı’nın babası Cengiz Çakıcı, “Oğlumun dairesinin alt katında oturuyorum. Olaydan 5 gün önce oğlumu binanın önünde gördüm. Yüzü, gözü bir tuhaftı. Belinden bıçak çıkartıp, ‘Hepinizin leşini sereceğim. Evi terk edin’ diye tehdit etti. O gün korkumdan işe gitmedim. Eşimi ve çocuğumu alıp başka yerde kaldım. Şikâyetçiyim” dedi.

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Aynı apartmanda yaşayan kuzeni Ferhat Çakıcı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Patlama olduğunda eşim ve iki çocuğumla evde uyuyorduk. Deprem oldu zannettik. Murat olaydan bir gün önce komşusuna ‘Ben büyük bir olay yapacağım, yankı uyandıracak. Gazetelerde bu olayı okuyacaksınız’ demiş. Patlamadan sonra evine girdiğimizde bir defter bulduk. Bu defterin her sayfasına her birimiz için ayrı bir ölüm şekli yazmıştı. Olay yeri inceleme bu defteri aldı.”

‘DERS VERMEK İÇİN YAPTIM’

Murat Çakıcı da söz alarak, “Evi ben patlattım. Aileme ve komşulara kızdığım için, onlara ders vermek için yaptım” dedi. Mahkeme sanığın düzenek yaparak doğalgaz borusunu patlattığını ve yangın çıkarma kastını aştığını belirterek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

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#Murat Çakıcı#Doğalgaz#Patlama

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