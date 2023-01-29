Dehşet çiftliği

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B.S.’nin haber vermesi üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

DEDEKTÖRLE ARAMA

Burada yapılan ilk incelemede 2 ay önce öldürülen kadının, Suriye uyruklu E.Y. (24) olduğu belirlendi. Jandarma, bıçaklanarak öldürülen genç kadının cinayeti ile ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. E.Y.’nin kocasının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Jandarma ekipleri dün, çiftlik evi ve bahçede, detektörlerle suç aleti aradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler çiftlik evinden ayrıldı.