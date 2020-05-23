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Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Dehşet! Anne ve babasını öldürdü

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Dehşet! Anne ve babasını öldürdü
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Isparta'da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.’yı (71) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay, dün akşam meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A., iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

1 çocuk babası olduğu belirtilen R.A.’nın polisteki sorgusu sürüyor.

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