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Dehşet anları! Kucağındaki çocuğuyla dakikalarca dayak yedi

#İstanbul#Pendik#Kadın

İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntüleri, tepkilere neden oldu. Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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#İstanbul#Pendik#Kadın

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