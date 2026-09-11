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Dehşet anları kamerada: Boğazına jöle şeker kaçan minik çocuk ölümden döndü

Güncelleme Tarihi:

#Hayat Kurtarma#Heimlich Manevrası#Çocuk Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:15

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğazında jöle şeker kalan ve nefes almakta zorlanan 3 yaşındaki çocuk, iş yerinde bulunan esnaf Ferdi Algı'nın uyguladığı heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğun kurtulduğunu görünce panik yaşayan anne ise baygınlık geçirdi.

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Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Çaylı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine evladıyla koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret eden esnaf Ferdi Algı, annenin yardım çığlığını duyduğunda konuyu anlamaya çalıştı.

Dehşet anları kamerada: Boğazına jöle şeker kaçan minik çocuk ölümden döndü

Çocuğun boğazında kalan cisim nedeniyle nefes almakta zorluk çektiğini fark eden Algı, heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazında kaçan jöle şekeri çıkardı. 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki jöle şekerle nefes almakta güçlük çektiği ve annenin baygınlık geçirerek zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, Algı’nın yaptığı heimclich manevrasıyla çocuğun hayata tutunduğu görüldü.

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Dehşet anları kamerada: Boğazına jöle şeker kaçan minik çocuk ölümden döndü

“AĞZINDAN JÖLE ŞEKER ÇIKTI"

Çocuğa heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimclich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jöle şeker çıktı. Jöle şeker çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

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#Hayat Kurtarma#Heimlich Manevrası#Çocuk Sağlığı

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