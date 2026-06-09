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Dehşet anları kamerada…. Bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Konya#Elektrikli Bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 20:37

KONYA’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuk ile sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı. Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi.

Dehşet anları kamerada…. Bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 

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Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.

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Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Trafik Kazası#Konya#Elektrikli Bisiklet

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