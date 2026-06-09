Dehşet anları kamerada…. Bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı

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Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı. Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.
Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.