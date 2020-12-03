Dehşet anları! Ateş açtı, araç gasp etti, böyle yakalandı...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Celali Sokak'ta meydana geldi. 2 gün önce polis ekipleri, şüphe üzerine H.T.'yi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan H.T., polise tabancayla ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, H.T. olay yerinden kaçtı. Polis, kimliğini tespit ettiği H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. H.T.'nin adresini belirleyen ekipler, yakalamak için operasyon düzenledi.

ATEŞ AÇIP, KAÇTI

Polisin geldiğini fark eden H.T. havaya ateş açarak kaçmaya çalıştı. H.T. ardından tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. Koşarak bir minibüse binen H.T., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için kovalamacaya başladı.

SİLAH ZORUYA SÜRÜCÜYÜ DURDURDU, ARACINI ALDI

H.T. bir süre sonra minibüsü terk edip, koşarak kaçtı. Daha sonra silah zoruyla bir aracı durduran H.T., sürücüsünü indirip, kendisi binerek kaçmayı sürdürdü. Ögün Sokak'ta aracı terk eden H.T., bir evin bahçesine saklandı. Polisin kedisini takip ettiğini gören H.T., saklandığı yerden çıkıp, yeniden tabancayla ateş açtı.

YAKALANDI

Polis, ateş açan H.T.'yi yaptığı çalışmayla kısa sürede yere yatırıp, etkisiz halde getirdi. Yakalanıp, gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.