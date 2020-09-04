Dehşet anları! Akrabalar birbirine girdi: 2 kardeş öldü, 4 yaralı...

Olay, akşam saatlerinde eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.