MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDehşet anları! 20 dakika sürdü, ortalık savaş alanına döndü...
GeriGündem Dehşet anları! 20 dakika sürdü, ortalık savaş alanına döndü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/DHA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Dehşet anları! 20 dakika sürdü, ortalık savaş alanına döndü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü taşlaması ile o sırada köpeğini gezdirdiği öğrenilen bir vatandaşın darbedilmesi yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle