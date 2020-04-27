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Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Dehliz Ne Demek? Dehliz Nedir? Dehliz Tdk Kelime Anlamı

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Dehliz Ne Demek? Dehliz Nedir? Dehliz Tdk Kelime Anlamı
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Dehliz Türkçede özellikle coğrafi olarak öne çıkan ve kullanılan bir kelime grubudur. Aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden gündelik yaşamın içerisinde de kullanılan bir kelimedir. Birçok kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki dehliz ne demek? Dehliz nedir? Dehliz TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Dehliz kelimesi Farsça kökenli olan ve Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında dehliz kelimesinin karşılığı olarak ‘Üstü kapalı, dar ve uzun geçit’ biçiminde anlam bulduğu görülüyor.

 Dehliz Ne Demek?

 Dehliz kelimesinin sözlük anlamı ‘Üstü kapalı olan, dar ve uzun geçit’ şeklinde karşılık buluyor. Özellikle coğrafi anlamda hem ders olarak hem de gündelik yaşamda kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda farklı konular üzerinden de hem tek başına hem de bir cümle içerisinde dehliz kelimesini değerlendirmek mümkün. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

 ‘’Mihrabın sağ tarafında dehliz gibi kuytu bir köşeye açılan bir kapı vardır.’’ Y. K. Beyatlı

 Buradaki anlamında olduğu şekilde gerçek ifadesi üzerinden farklı şekillerde ve değişik konularda rahatlıkla kullanmak mümkün.

 Dehliz Nedir?

 Dehliz iki farklı anlamı üzerinden değerlendirilen ve Türkçede yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

 - Üstü kapalı, dar ve uzun geçit’’

 - Küçük testi,

 Bu anlamları ile beraber Farsça üzerinden gelmiş olan dehliz kelimesinin Türkçe içerisinde amaca uygun olarak kullanabilirsiniz.

 

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