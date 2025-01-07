‘DEHB’ modası

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FARKLI OLMA ÇABASI

Prof. Dr. Neslihan İnal (Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı): Özellikle ergenler, ‘Ben DEHB’liyim bana ayrıcalıklı davranın, hatalarımı görmezden gelin’ gibi bir beklentiyle bu tavra bürünebiliyor. Hastalığın arkasına sığınma, sorumluluklardan kaçma kişinin gelişmesini önler ve geriye götürür. Kişi yapabileceklerini de yapmaz, kolaycılığa alışır. Bu tavrın başarıya ulaştığını gören başka gençler de aynı yöne itilmiş olur. Böylece tanı koyulmadan ‘Ben DEHB’liyim’ diyenlerin sayısı giderek artar.

SUiİSTİMAL EDİLİYOR

Prof. Dr. Gökhan Malkoç (Türk Psikologlar Derneği Başkanı): DEHB suiistimal ediliyor. İş hayatında başarısızlığa, sosyal yaşamda eksikliklere, okulda zayıf notlara savunma kalkanı olarak kullanılabiliyor Bir sabah açlık şekerinizi ölçtüğünüzde yüksekse ‘Bende şeker hastalığı var’ demek nasıl yanlışsa, DEHB için de takip süreci şart. Dikkatin kolay dağılması, devamlı dürtüsellik, hemen sıkılmak, kendini dışlamak gibi bir sürü belirti var.

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SORUMLUKTAN KAÇMA KILIFI...

Prof. Dr. Tanju Sürmeli (Psikiyatrist): Bazen aileler gelip çocukta dikkat eksikliği olduğunu söylüyorlar. Ancak ölçümleme yapıyoruz dikkat eksikliği yok. Motivasyon eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi farklı sorunlar var. Öncelikle okulda da evde de aynı sorunu yaşadığını gözlemlemiş olmamız gerekiyor. Çünkü dikkat merkezi bozuksa farklı ortamlarda da bu sorunu yaşar. Diğer yandan yeni nesilde ciddi anlamda umursamazlık var. Sorumluluk almayla ilgili bu umursamazlık da DEHB olarak algılanabiliyor.

KONUŞULDUĞU KADAR YAYGIN DEĞİL

Irmak Kerimoğlu (Uzman Gelişim Psikoloğu): Hareketli ve ders başarısı düşük çocuğu olan ebeveynlerde ‘Herhalde çocuğum DEHB’li’ deme eğilimi var. Oysa bu sorunun görülme sıklığı konuşulduğu kadar fazla değil. Sınıfta uyum sorunu yaşayan 10 çocuktan belki birinde bu sorunu görebiliriz. Kendine tanı koymak her zaman bir savunma mekanizmasıdır. Ekranla geçirilen sürenin artması odaklanma becerilerimizi azalttı. Ancak bunun gibi durumlar DEHB tanısı için yeterli değil.

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KUPA VE TİŞÖRT YAPTILAR

- Sosyal medyada DEHB ile ilgili birkaç belirtinin sıralandığı kısa ve yüzeysel videolar her geçen gün artıyor. Öyle ki bu videolarda söz konusu bozukluğa ilişkin sloganların yazıldığı kahve kupaları ve tişörler pazarlanıyor, hatta DEHB üzerine yazılmış bir marş bile karşımıza çıkıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı ‘DEHB Marşı’ yazdı: “Hep bir farklı hissettim ama sebebini bilmezdim, dışarda neşeyle yeşerirdim, sosyal pilimi bitirirdim. Eve dönünce ise tek derdim kimse aramasın isterdim. Tüm maskelerini indirdim, kendime bir selam verdim. Hakkımda hiçbir fikrim yok çünkü hep DEHB’liydim.”

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20 ÇOCUKTAN BİRİNDE

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre DEHB, dünya çapında çocukların yaklaşık yüzde 5-7’sini, yetişkinlerin ise yüzde 2.5-5’ini etkiliyor. Türkiye’de ise bazı akademik araştırmalar her 20 çocuktan birinde DEHB görüldüğünü söylüyor. Ancak pek çok farklı psikiyatrik bozuklukla benzer belirtileri taşıyabilen DEHB’in doğru tanılanması için bir uzmanın takibi gerekiyor.