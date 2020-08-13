Değnekçiye son, valelere çekidüzen

RUHSATA İŞLENECEK: Vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak.

EN FAZLA 3 KİLOMETRE: Vale hizmeti en fazla 3 kilometrelik çap içerisinde karşılanacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanmayacak.

BİR İŞVERENE BAĞLI OLACAK: Vale görevlisi, işvereni tarafından kendisine verilen valelik görevlerini yerine getirecek, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.

TARİFEDEKİ ÜCRETİ AŞAMAYACAK: Vale hizmet bedeli, Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik ile Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'te belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA İZİN YOK: Ücretsiz otopark alanları içerisinde, kara yollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda valelerin kullanımına özel alanlar oluşturulamayacak.

VALE SÖZLEŞMESİ: Vale işletmesinin kişi ve kuruluşlara sağlayacağı hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenecek.

MÜŞTERİLERİN HAKLARI: Vale hizmeti veren işletmelere de standart getirilecek. Vale hizmeti alan müşterilerin sahip olduğu haklar müşterilerin göreceği şekilde ilan edilecek.

ÜCRET TABELADA YAZACAK: Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilecek.

KIYMETLİ EŞYA UYARISI: Araç içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin müşterilere yönelik uyarı yazısı bulundurulacak. Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına müşteriyi yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak.

‘ZORUNLU DEĞİL’ YAZISI: Vale noktalarında, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılacak.

ARAÇ TESLİM FİŞİ: Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilecek. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, aracın teslimi sırasında araç sahibine, düzenleme tarihi, saati ve teslim alan görevlinin adı ile telefon numarasının yazılı olduğu araç teslim fişi verecek. Araç iadesi de bu fiş ile yapılacak.

FOTOĞRAFLI VALE KİMLİĞİ: Vale görevlisinin fotoğraflı vale kimlik kartı olacak, üzerinde vale ibaresi bulunan kıyafet giyecek.

ARAÇ HASARINA ÖDEME: Vale hizmeti veren işletmeler, ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini tazmin edecek. Bu işletmeler ödenecek tazminatları teminat altına almak amacıyla gerekli sigorta poliçelerini yaptıracak. Bu poliçeleri sözleşme ekinde talep etmek, vale hizmeti alan işletmenin sorumluluğunda olacak.

VALELİK ŞARTLARI

Yönetmelik taslağına göre valelerde aranacak şartlar şöyle olacak: "Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak, son beş yıl içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış ve alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak.”