Değişimi kişilere indirgemek haksızlık

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Partisinin Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Özel, şunları söyledi:

“Değişimi ilk günden itibaren ısrarla vurguladık; ki kişilere indirgemek büyük bir haksızlık olurdu. Bu durumdan bir kişiyi ya da o kişiyle birlikte bazılarını tek başına sorumlu tutması hakkaniyetli değildi. O yüzden biz dedik ki değişim olacak, ama mutlaka bunun altı doldurulacak. Kişiye indirgemiyoruz, bir anlayışı savunuyoruz, dedik. Siz Türkiye’ye demokrasi vaat ediyorsanız kendi içinizde demokratik olacaksınız, parti içi demokrasiyi öne alacaksınız ve bunun için de olmazsa olmaz örgütün sesini her kademede dinleyip örgütün iradesine saygılı olacaksınız. Bunun başında tüzük değişikliği geliyor.

ABUK SABUK TASLAKLAR

Havada tüzük taslakları uçuşuyor. Abuk sabuk taslaklar görüyorum. Saçma sapan şeyler duyuyorum. Sabahleyin Bedri Baykam’ın mesajıyla uyandım: Genel Başkan seçimi için imza 5’ten 15’e çıkıyormuş. Bedri ağabey dedim, öyle değil böyle. Kimsenin bir kazanımda geri gittik demeyeceği bir tüzüğü ortaya çıkaracağız. Bunun dışında kimsenin bir planı yok.

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69 MİLLETVEKİLLİĞİ VERİLİRKEN...

Geçen seçimde 69 milletvekili diğer partilere verilirken ben itiraz ettiğimde, bu işi kotaranların şimdi ‘Efendim Özgür Özel önseçim yapmayacak mı?’ diye çıkmalarına dayanamıyorum. Ne önseçimden kaçtığımız ne başka bir numara yapmaya çalıştığımız var. Aklımızda bir tane numara var; yüzde 38, son seçimde aldığımız oy. Hedefimizde bir tane numara var; yüzde 51, gelecek seçimde alacağımız oy. Bu parti kavgalı günleri gördü, hiçbir fayda görmedi. Önümüzdeki seçimi kazanamazsan milletvekili olsan ne, kürek mahkûmluğundan berbattır muhalefet milletvekili olmak.”

DUR ABİ ANLATALIM

CHP Lideri Özel, tüzük taslağıyla ilgili bilgi verirken partililerin laf atmalarına karşı, “Genel Başkan konuşurken laf atmak yok bu partinin geleneğinde. Dur abi ben seni çok dinledim, dur derdimizi anlatalım” diye tepki gösterdi.

DİLRUBA’NIN SÖZLERİ

O SÖYLEMLERDEN AYRIŞMAK LAZIM

Özel, sokak röportajı nedeniyle tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu’nun sözlerine ilişkin “Onu toplum önünde sahiplenmek bizim boynumuzun borcu, ama ifadelerinde kalp kıracak, üzecek, birileri tarafından istismar edilip hepimize mal edilecek şeyler varsa, o söylemlerden çok erken zamanda ayrışmak lazım. Geçenlerde söyledim birileri çok kızdı, böyle seçmene ‘Bidon kafalı’ dendiğinde erken ayrışabileydik ya da ‘Göbeğini kaşıyan adam’ dendiğinde erken ayrışabilseydik hepsinin bagajını sırtımıza yüklemezdik” dedi.

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YAVAŞ: MEZE OLMAK HOŞUMUZA GİTMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda kürsüye çıktığında protokolü selamlarken, “Ben siyaseti bırakacağım Sayın Genel Başkanım; ama bu sayma işini herhalde bırakıncaya kadar öğrenemeyeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını anımsatan Yavaş, “Bu tartışmalara çerez olmak, meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bu tartışmaların CHP içinde çatışma yaratmaktan başka amacı olmadığını herkesin bilmesini istiyorum”diye konuştu.





CEKETİNİ ÇIKARARAK KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda salonun küçük ve sıcak olması nedeniyle ceketini çıkararak konuşmasını sürdürdü. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut Belediye başkanları da katıldı.