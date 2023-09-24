‘Değişim başladı’

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PM üyesi Müslim Sarı'nın divan başkanı seçildiği kongrede söz alan genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin değişip dönüşmeye başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Genel başkan adaylığı sürecinde olan bir kardeşiniz olarak bundan önce yaptığı görevlerde başınızı öne eğdirmemiş, kimsenin ekmeğine yağ sürmemiş bir kardeşiniz olarak bu süreci başta Genel Başkanımıza, partimizin kurumsal kimliğine yakışır bir şekilde yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Huzurlarınızda söz veriyoruz. Peki niçin? Sebebi şudur; burası başka bir parti, başka bir oluşum değil. Burası CHP. Çok sevdiğim ve bir belde binası açılışından bir büyükşehir belediye başkan ziyaretine, bir il başkanı ziyaretine kadar her fırsatta vurguladığım iş, bu partinin bir babaevi, baba ocağı oluşudur. Herkes babaevinde doğar, kimi gider, kimi kalır. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne geçer, kimi küçüğüyle yetinir. Ama herkesin bildiği bir şey vardır. Eğer günün biri dara düşersen, başın sıkışırsa, ayazda kalırsan bildiğin şudur ki babevinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz, eve odun çekenleriz.

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‘BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM'

Kardeşim, sen de orada değil miydin? Vallahi oradaydım. İlk olarak değişim tartışmalarına değişim kararlı ama vefalı olmalıdır dedim. Bu partiye emek vermiş kimseye vefasızlık etmek asla gönlümden geçmez. Hatta dedim ki bir özeleştiri olarak, eğer ben şampiyon olacak takım yerine ikinci olan takımda santrafor oynayacağıma şampiyonluğa oynayan takımda her mevkiye talibim dedim. Ben bu evin evladıyım. Örgüt gerekli görür, inanır, yetkilendirirse, geç takımın başına derse takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım. Söz veriyorum."