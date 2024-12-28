"Değerlerimize inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8’inci Olağan İl Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

“Suriye’de 13 yıldır süren insani kriz ve 61 yıllık BAAS zulmü, Suriye halkının geçtiğimiz haftalarda başlatıp kısa sürede zafere ulaştırdığı bir devrimle sona erdi. Biliyorsunuz, Suriye’deki insani kriz süresince ülkemizde misafir ettiğimiz 3,6 milyon ile, sınırlarımız ötesinde güvenliklerini sağladığımız ilave 4 milyon kardeşimiz vardı. Bu yüzden pek çok vicdansız, insafsız, ahlaksız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmaya çalışan Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Türkiye’yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan bu hayasız akınlara göğüs gerdik. Milletimiz de sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi.

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BABA-OĞUL GİBİYİZ DİYENLER

Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasi belasını ise, ‘baba oğul gibiyiz’ diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. ‘Baba-oğul gibiyiz’ diyenler şimdi ne oldu? Ankara’daki ofisinde... Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, laf yetiştirerek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Ama ne yapsalar boş. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız.

SINAVI ALNIMIZIN AKIYLA VERDİK

Kardeşlerim, her biri zorluklarda geçen 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk. Mazlumlara kol kanat gerdik. Doğru yerde durduk ve insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Fikri ve zikri eğri olanlar ise müstahakkını buldular. (Muhalefete) Bu siyasetçi esnafı, tarihlerinin hiçbir döneminde memleketin, milletin, devletlerinin safında yer almamış, daha doğrusu bunu hiç istememiştir. Bugün de bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar.

YASINI TUTUYORLAR

61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından BAAS rejimi düştü. Ama yasını sadece Türkiye’deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed’e mersiye yazacaklar. Türkiye’nin bölgesindeki sorunların çözümünde anahtar ülke olduğunu zaten tüm dünya biliyor. Ama bu gerçeği Amerika’nın seçilmiş başkanı söyleyince, CHP Genel Başkanı’nı ve yönetimini adeta afakanlar basıyor. Sorsan, bağımsızlıkçılar, hürriyetperverler.

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2025’TE BİTECEK

İnşallah 2025’ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimizi tehdit eden akut sorunlardan kurtularak, güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği ve istikrarı sağlayıp, oralardan kaynaklanan tehditleri de ortadan kaldırarak, kuzeyimizdeki savaşın sona ermesine katkıda bulunarak, ekonomik programımızı başarıya ulaştırarak, savunma sanayi, yüksek teknoloji, yapay zeka, dışa bağımlılığımızı bitirecek enerji kaynakları gibi alanlarda atılımlar yaparak, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yaklaştırarak değerlendirmekte kararlıyız.

KİBİR ABİDELERİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, Türkiye’nin hem bugünü, Allah’ın izniyle hem de yarınıyız. İdeallerimize inanan, davamıza inanan, değerlerimize inanan hiç kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına elbette hayır demeyiz. İç cephemizi sağlamlaştırırken, siyasette kutuplaşma zaten doğru da değildir. Egoları cüsselerinden büyük kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı sıklaştırmalıyız.”

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(FABRİKADA PATLAMA) KİMİN KUSURU VARSA GEREKEN YAPILACAK

ERDOĞAN Balıkesir’deki mühimmat fabrikasında hayatını kaybeden 11 işçi için başsağlığı dilerken şöyle devam etti: “Patlamanın olduğu gün Savunma, İçişleri ve Çalışma bakanlarımızı süratle şehrimize gönderdik. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Bugün iki ailemizi ziyaret ettik. Onlarla da dertleştik. Acımız büyük. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan, yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir Balıkesirli kardeşim şüphe duymasın.

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ACILARI İSTİSMAR ETMEK

Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı. 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Bunlar bizim ortak acılarımız. Ama bakıyorsunuz henüz cenazeler bile kalkmadan, daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden, ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil, acıları istismar etmektir. Bu hukuki olarak doğru da değildir, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe’de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin. Acıları yarıştırmak, acıları ayrıştırmak bizim siyasetimiz asla değildir.”

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PATLAMADA ÖLENLERİN AİLELERİ VE YARALILARA ZİYARET

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Özlem Özçakır ile Enes Kırmızı’nın ailesini ziyaret etti, sabırlar diledi. Erdoğan daha sonra hastanede, patlamada yaralanan işçiler ile okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanarak tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.