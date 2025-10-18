×
Değeri 25 milyon lira olan lüks aracı böyle çaldı! Bursa'da yakalandı

#Zonguldak#Lüks Araç Hırsızlığı#Kopya Anahtar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan lüks bir otomobil, kopya anahtarla çalındı. Aracın çalınma anı ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, araç sahibi R.Y., akşam saatlerinde evine gelerek otomobilini park etti. Sabah kalktığında aracının yerinde olmadığını fark eden R.Y., durumu Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ARAÇ BURSA'DA BULUNDU

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık bir hafta boyunca ilçe genelindeki tüm KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek, aracın Bursa istikametine götürüldüğünü tespit etti. Yapılan koordineli ve titiz çalışma sonucunda araç Bursa'da bulundu.

Değeri 25 milyon lira olan lüks aracı böyle çaldı Bursada yakalandı

Düzenlenen operasyonla A.K., E.Y. ve G.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumdaki H.G. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Değeri 25 milyon lira olan lüks aracı böyle çaldı Bursada yakalandı

KOPYA ANAHTARLA ÇALINDI

Olayın yaşandığı siteye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kopya anahtarla aracı rahatlıkla açıp olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti. Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir zorlama, kırılma ya da zarar verici bir ize rastlanmadı. Lüks otomobilin kopya anahtar kullanılarak çalındığı belirlendi.

