Defne’nin şüpheli ölümü

#İstanbul#Şişli#Adli Tıp Kurumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

İstanbul Şişli’de Defne Boz’dan (34) bir süredir haber alamayan arkadaşları, önceki gün 17.30 sıralarında evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Defne Boz, banyonun girişinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda herhangi bir dağınıklık ve nota rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Boz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık, şüpheli olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

