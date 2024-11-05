×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Defne Hâkim’in yüreğini yakan dosya

Güncelleme Tarihi:

#Hâkim Defne Bülbül#İZMİR#İstinaf Mahkemesi
Defne Hâkim’in yüreğini yakan dosya
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Hâkim Defne Bülbül’ün yüreği 70 suçtan 149 yıl 200 ay 705 gün ceza alan 17 yaşındaki çocuğun dosyasını incelemeye dayanmadı... Defne Hâkim, duygularını sosyal medya hesabından “Kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. Ah be çocuk...” diye ifade etti.

Haberin Devamı

İZMİR İstinaf Mahkemesi Üyesi Hâkim Defne Bülbül suç ve cezalardaki artışı gözler önüne seren son derece çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hâkim Bülbül dün sosyal medya hesabından, dosyası istinafa gelen ve onanan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk konumundaki bir sanığın 70 suçtan aldığı cezanın 149 yıl 200 ay 705 gün olduğunu paylaştı.

Defne Hâkim’in yüreğini yakan dosya

KALBİME KARANLIK ÇÖKTÜ...

Bülbül paylaşımında, “Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. 17 yaşında, suçu hırsızlık müddetnamesi 149 yıl 200 ay 705 gün. Bihakkın tahliye 2076. Ah be çocuk” dedi. Hâkim Bülbül’ün bu paylaşımı suça sürüklenen adeta suç makinesine dönen çocukların da ceza infaz sistemi mekanizmasında ıslah edilemediklerini de gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Defne Hâkim’in yüreğini yakan dosya

YAŞ: 17 SUÇ KAYDI: 70 CEZA: 150 YIL

- Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki sanık 2019, 2020 ve 2022 yıllarında TCK 142/1 hırsızlık ve TCK 142/2’deki nitelikli hırsızlık suçunu işledi. Yerel mahkemelerce 70 hırsızlık suçundan 149 yıl 200 ay 705 gün hapse mahkûm edildi. Cezaları istinafa geldi ve onandı. Sanığın koşullu salıverme tarihinin de 2040 olduğu öğrenildi. Bu durumda 17 yaşındaki sanık en erken 2040’da tahliye olabilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hâkim Defne Bülbül#İZMİR#İstinaf Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!