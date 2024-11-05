Defne Hâkim’in yüreğini yakan dosya

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İZMİR İstinaf Mahkemesi Üyesi Hâkim Defne Bülbül suç ve cezalardaki artışı gözler önüne seren son derece çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hâkim Bülbül dün sosyal medya hesabından, dosyası istinafa gelen ve onanan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk konumundaki bir sanığın 70 suçtan aldığı cezanın 149 yıl 200 ay 705 gün olduğunu paylaştı.

KALBİME KARANLIK ÇÖKTÜ...

Bülbül paylaşımında, “Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. 17 yaşında, suçu hırsızlık müddetnamesi 149 yıl 200 ay 705 gün. Bihakkın tahliye 2076. Ah be çocuk” dedi. Hâkim Bülbül’ün bu paylaşımı suça sürüklenen adeta suç makinesine dönen çocukların da ceza infaz sistemi mekanizmasında ıslah edilemediklerini de gözler önüne serdi.

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YAŞ: 17 SUÇ KAYDI: 70 CEZA: 150 YIL

- Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki sanık 2019, 2020 ve 2022 yıllarında TCK 142/1 hırsızlık ve TCK 142/2’deki nitelikli hırsızlık suçunu işledi. Yerel mahkemelerce 70 hırsızlık suçundan 149 yıl 200 ay 705 gün hapse mahkûm edildi. Cezaları istinafa geldi ve onandı. Sanığın koşullu salıverme tarihinin de 2040 olduğu öğrenildi. Bu durumda 17 yaşındaki sanık en erken 2040’da tahliye olabilecek.