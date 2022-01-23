Defineciler talan etti

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ÜSKÜDAR’dan başlayıp Kızıltoprak’a kadar uzanan büyük Karacaahmet Mezarlığı’nın günümüze kalabilen son parçası olarak bilinen Ayrılık Çeşme Mezarlığı’nın harabe görüntüsü görenlerin içini sızlatıyor. İlki 400 yıl önce yapıldığı bilinen mezarlığa defin işlemlerinin 20’nci yüzyıl başlarına kadar devam ettiği biliniyor. Mezar taşlarının çoğunun tahrip edildiği, bazılarının baş kısmının düştüğü ve bazı yerlerde taşların toplu olarak bir araya dikildiği mezarlık, iddiaya göre defineci talanına uğruyor.

İSTİMLAK EDİLMİŞ

Mezarlıkta Osmanlı Sarayı’na mensup görevli kişilerin ve toplum içinde statüsü yüksek saray çalışanlarının yakınlarının kabirleri de bulunuyor. Mezarlığın İstanbul geliştikçe Acıbadem Caddesi’nin sağ tarafında kalan kısmının yol çalışmaları nedeniyle istimlak edildiği öğrenildi. Mezar taşlarında ağır tahribat olan mezarlıkta yıllardır herhangi bir çalışma da yapılmıyor.

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