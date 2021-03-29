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Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Defineciler suçüstü yakalandı!

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Defineciler suçüstü yakalandı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel Tepeköy Mahallesi’nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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