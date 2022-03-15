'Defineci profesör' için harekete geçildi: İdari işlem başlatıldı

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Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta 10 Mart gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

BİRİNCİ DERECE SİT ALANI



Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişi daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında 'izinsiz kazı yapmak ve SİT alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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AKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı. Prof. Dr. Güllü ifadesinde, şöyle dedi:"Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı. Kazılan alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı yoktu. Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık."AKÜ Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, medyada çıkan haberleri ihbar olarak değerlendirip Prof. Dr. Güllü hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayımlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Konuyla ilgili yayımlanan haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır."

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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