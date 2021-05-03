Define peşinde öldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, dün sabah saatlerinde define aramak için ormanlık alana giden arkadaş grubundan Ramazan Elçin (57), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin´in hayatını kaybettiğini belirledi. Elçin´in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Jandarma diğer kişileri ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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