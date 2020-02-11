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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar

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Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde define arayan 4 kişi, kazdıkları 8 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesine bağlı termal kaplıcalarının bulunduğu Göbel Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam kazı bölgesine giden jandarma ekipleri, 8 metre derinliğinde 4 metre genişliğindeki çukurda F.A., R.D., İ.D. ve F.K.’yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kaçak kazı yapılan çukurda ise jenaratör, havalandırma boruları, dalgıç pompa ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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