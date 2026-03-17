Define bulmak için kaçak kazı yaptılar: Suçüstü yakalandılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.K. ve H.C. isimli şüpheliler suçta kullandıkları 2 adet el dedektörü ve 1 adet kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.