×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar! 4 saatte kurtarıldılar

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Define Avcıları#Sarnıç
Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar 4 saatte kurtarıldılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 02:13

Karaman'da 3 kişi define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldı. 25 metre derinliğindeki sarnıçta mahsur kalan şahıslar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sağ salim kurtarılmalarının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar 4 saatte kurtarıldılar

"4 SAATTE KURTARILDILAR"

Şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haberin Devamı

Öte yandan kurtarma çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve AFAD Karaman İl Müdürü Cengiz Çavuş da takip etti.

Define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar 4 saatte kurtarıldılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Define Avcıları#Sarnıç

BAKMADAN GEÇME!