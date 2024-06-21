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Define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

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#Bilecik#Söğüt#AFAD
Define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2si ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 20:03

Bilecik'in Söğüt ilçesinde zehirlenme ihbarına giden AFAD ve sağlık ekipleri, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’sini ölü olarak buldu.

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Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir” denildi.

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#Bilecik#Söğüt#AFAD

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